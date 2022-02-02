В Дзержинске задержали депутата гордумы Наталью Мигунову

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Депутат городской думы Дзержинска Нижегородской области Наталья Мигунова задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Дзержинске задержана депутат городской думы Наталья Мигунова. Она подозревается в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

Депутат также возглавляет муниципальное казенное учреждение (МКУ) "Ритуал". Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия на рабочем месте Мигуновой.

В следственном управлении СК РФ по региону уточнили, что в отношении директора и сотрудника МКУ "Ритуал" возбудили дело. "Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора и сотрудника МКУ "Ритуал", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2016 года по декабрь 2019 года подозреваемые вместе с соучастниками фиктивно трудоустроили в учреждение не менее семи граждан, которые не исполняли трудовые обязанности. Фигуранты таким образом похитили бюджетные средства, начисляемые фиктивно трудоустроенным работникам, на сумму более 1,1 млн рублей. Противоправные действия указанной организованной группы выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

Решается вопрос о задержании директора и других сотрудников МКУ.