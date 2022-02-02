Осужденные за поставки кокаина из Аргентины в РФ обжаловали приговор

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела, осужденные за контрабанду поставок кокаина из Аргентины в Россию, обжаловали приговор, сообщили ТАСС в Дорогомиловском суде Москвы, куда поступили соответствующие жалобы.

"В суд поступили апелляционные жалобы на приговор в отношении осужденных", - сказал собеседник агентства.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы на основании вердикта присяжных признал виновными участников наркогруппировки, осуществившей доставку из Аргентины в Россию более 360 кг наркотиков. Суд приговорил основного фигуранта дела Андрея Ковальчука, выдававшего себя за сотрудника российских спецслужб, к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1,8 млн рублей. Другие фигуранты дела также приговорены к длительным срокам лишения свободы: Али Абянов - к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей, Владимир Калмыков - к 16 годам колонии и 1 млн рублей штрафа, Иштимир Худжамов - к 13 годам колонии и 900 тыс. рублей штрафа.

Как сообщали в ФСБ, в декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности совместно с СВР и МВД России, а также Национальной жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка". В марте 2018 года во взаимодействии с правоохранительными органами ФРГ на территории Германии был задержан организатор преступной группы - гражданин России Ковальчук, который был экстрадирован на территорию России.