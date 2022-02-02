Суд 4 февраля огласит приговор обвиняемому в причастности к взрывам в метро Москвы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Второй западный окружной военной суд 4 февраля огласит приговор Магомеду Нурову, обвиняемому в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 4 февраля огласит приговор в отношении Нурова", - сказал собеседник агентства. В ходе прений сторон в среду прокуратура попросила назначить Нурову пожизненный срок лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск метрополитена на 17 млн 49 тыс. рублей.

Утром 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели два взрыва. Погибли 36 человек, более 100 получили ранения. Через несколько дней в больницах умерли еще четыре человека. Нуров обвиняется в причастности к этим взрывам.

Как следует из обвинительного заключения, Нуров с целью обогащения и из солидарности с запрещенным в РФ преступным сообществом "Имарат Кавказ" добровольно вступил в него и принес присягу. Он принял активное участие в действиях преступного сообщества, участвовал в планировании и подготовке совершаемых этим сообществом преступлений. По данным обвинения, Нуров при подготовке теракта выполнял роль связного и водителя для других соучастников преступления.