Борт рейсом Москва - Махачкала совершил экстренную посадку в Шереметьево

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Самолет SSJ-100, следовавший рейсом из Москвы в Махачкалу, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево в 10:25 мск. На борту находятся 62 пассажира и шесть членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

В четверг в 08:58 мск SSJ-100 вылетел в Махачкалу. В аэропорт самолет вернулся по техническим причинам. Около часа он вырабатывал топливо и сделал 11 кругов недалеко от аэропорта на высоте около 1,8 тыс. м.

Источник уточнил, что причиной возврата самолета стала неубравшаяся створка шасси.

В новость внесены изменения (10:50 мск) - добавлена информация о совершении самолетом посадки.