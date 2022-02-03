Росприроднадзор оценил ущерб от загрязнения реки Вуокса в Ленобласти в 686 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора требует от компании в Ленинградской области возместить 686 млн рублей ущерба, причиненного реке Вуокса в 2019 году. Компания сбрасывала в реку загрязненные сточные воды, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило претензионное письмо в адрес НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" (до августа 2021 - ЗАО "Интернешнл Пейпер") о возмещении 686 млн 973 тыс. рублей ущерба, причиненного реке Вуокса сбросом сточных вод с превышением концентраций загрязняющих веществ, которое произошло в Выборгском районе Ленинградской области в 2019 году", - говорится в сообщении.

Специалисты ведомства установили, что из-за сброса сточных вод с превышением ртути, алюминия и других веществ качество воды в реке ухудшилось. Выпуски, из которых в Вуоксу поступали загрязненные стоки, находятся на балансе компании.

Если компания откажется добровольно возмещать ущерб, ведомство будет добиваться взыскания через суд. Отмечается, что ранее компания уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил водопользования, тогда предприятие оплатило штраф в размере 85 тыс. рублей.

Вуокса - обширная озерно-речная система протяженностью более 150 км, покрывающая север Карельского перешейка. Вуокса берет начало из озера Сайма в Финляндии и впадает в Ладожское озеро. В протоках и озерах системы обитает лосось и другие ценные породы рыб. На Вуоксе расположено четыре гидроэлектростанции, две из них - в Финляндии.