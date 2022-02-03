Руководителю строительства зоопарка в Перми дали четыре года колонии по делу о хищении

ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил к четырем годам лишения свободы руководителя строительства нового зоопарка в городе, сотрудника компании генподрядчика проекта "РЖДстрой" Илью Козырева по делу о хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"[Назначено наказание] в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Летом 2019 года было возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств, выделенных из краевого бюджета на строительство нового зоопарка в Перми. Сумма ущерба, по данным МВД, составляет более 120 млн рублей. В декабре 2019-го суд арестовал на два месяца Козырева и бывшего начальника управления капитального строительства (УКС) Минстроя Пермского края Дмитрия Левинского, в сентябре 2020 года был арестован еще один фигурант дела - сотрудник краевого УКС Виталий Габов.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в мае 2017 года, госконтракт на выполнение работ первой очереди был заключен в январе 2018-го с компанией "РЖДстрой". Зоопарк должен разместиться на площади 25,4 га. По информации регионального Минстроя, стоимость работ первого этапа первой очереди составляет более 1,8 млрд рублей, общая цена первой очереди - 2,1 млрд рублей. Из старого зверинца, который сейчас расположен в историческом центре Перми на площади около 2 га, животных планировали переселить весной 2020 года, но работы затянулись из-за неверной проектной документации, что повлекло за собой повреждение фундамента. В июле техническое обследование объектов первой очереди показало, что девять зданий из 31 находятся в аварийном состоянии.