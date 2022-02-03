Под Мурманском терпит бедствие маломерное судно

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Маломерное судно с пробоиной в борту терпит бедствие в 20 км от побережья Мурманской области, спасены четыре человека. Об этом сообщили в четверг в региональном главке МЧС.

"В 20 км северо-восточнее с. Дальние Зеленцы (Мурманская область) визуально наблюдают маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту. Предварительно четыре человека спасены и находятся на скалах острова Зеленецкий", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 ФКУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр".