В результате ДТП с фурой в Подмосковье погиб один человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Грузовая машина врезалась в автовышку на Дмитровском шоссе в Подмосковье, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:00 в городском округе Дмитров на 50-м км Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной Scania, совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.