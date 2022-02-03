{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате ДТП с фурой в Подмосковье погиб один человек

Еще двое пострадали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Грузовая машина врезалась в автовышку на Дмитровском шоссе в Подмосковье, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:00 в городском округе Дмитров на 50-м км Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной Scania, совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги
Россия
В Самаре возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн руб.
По информации следователей, работники строительной организации с октября по декабрь 2017 года предоставляли в налоговую документы с фиктивными данными о заключенных контрактах с другими компаниями
Читать полностью