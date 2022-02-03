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В Унцукульском районе Дагестана более 26 тыс. человек остались без света из-за аварии

К аварийно-восстановительным работам привлечены пять человек

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 26 тыс. жителей Унцукульского района Дагестана остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате аварийного отключения трансформатора №1 на подстанции 110 кВ Ирганай ГПП без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов Унцукульского района всего 5216 частных жилых домов с населением 26 082 человека", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены пять человек и две единицы техники.

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РоссияДагестан
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