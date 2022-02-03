Бывшего сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника, отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший инспектор петербургского ГИБДД, уволенный из органов после конфликта в отделе полиции с коллегой из уголовного розыска, отправлен под домашний арест до апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), сроком по 1 апреля 2022 года", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в 37-м отделе полиции на Васильевском острове. Между двумя сотрудниками ГИБДД и оперуполномоченной уголовного розыска разгорелась перепалка, в ходе которой Колесников с силой толкнул потерпевшую, отчего она ударилась о стену. Затем инспектор повалил коллегу на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В итоге женщина получила закрытый перелом левой плечевой кости. Сообщалось, что причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки.

В среду стало известно, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что все трое участников конфликта, включая потерпевшую и второго инспектора ГИБДД, уволены из органов по дискредитирующим основаниям.