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Пожар в трапезной Богоявленского кафедрального собора в Москве ликвидировали

Площадь пожара составила 10 кв. м

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар, который, по уточненным данным, произошел в здании трапезной на территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы, потушен на 10 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар в двухэтажном здании трапезной рядом с Богоявленским кафедральным собором на Спартаковской улице потушен. Площадь пожара составила 10 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

Причина пожара устанавливается.

В пресс-службе столичного главка МЧС журналистам сообщили, что сведений о пострадавших не поступало. Возгорание ликвидировано в 20:27.

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