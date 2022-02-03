Пожар в трапезной Богоявленского кафедрального собора в Москве ликвидировали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар, который, по уточненным данным, произошел в здании трапезной на территории Богоявленского кафедрального собора в центре Москвы, потушен на 10 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар в двухэтажном здании трапезной рядом с Богоявленским кафедральным собором на Спартаковской улице потушен. Площадь пожара составила 10 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

Причина пожара устанавливается.

В пресс-службе столичного главка МЧС журналистам сообщили, что сведений о пострадавших не поступало. Возгорание ликвидировано в 20:27.