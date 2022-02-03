В Калининграде грузовик сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Грузовик сбил мать с ребенком в коляске на пешеходном переходе в Калининграде, женщина погибла, ребенок получил травмы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщила журналистам в четверг начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

"При подъеме на вторую эстакаду (на Московском проспекте в Калининграде - прим. ТАСС) водитель грузового автомобиля, груженого щебнем, не пропустил женщину с коляской, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда молодая мама погибла на месте. Детскую коляску девушка успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь ее ребенку", - сообщила Поставничая.

Инцидент произошел в четверг около 16:50 по местному времени (17:50 мск). Грузовым автомобилем управлял 47-летний водитель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Ребенок доставлен в детскую областную больницу. "Медики оценивают его состояние как удовлетворительное", - сообщили ТАСС в Минздраве области, воздержавшись от подробностей.