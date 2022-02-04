С места затопления судна в Приморье собрали 108 куб. м нефтесодержащей жидкости

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты собрали с акватории в порту Приморья, где затонуло судно "Акванавт", 108 куб. м нефтесодержащей жидкости, сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.

Судно "Акванавт" затонуло в среду около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, было эвакуировано 14 членов экипажа, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко ранее сообщил ТАСС, что на борту судна было 27 тонн дизельного топлива и 1 тонн моторного масла.

"Сегодня планируем доочистить акваторию и приступать к водолазному обследованию. Собрано 108 куб. м нефтесодержащей жидкости", - сообщил собеседник агентства.

В компании "Примкраб", которой принадлежит судно, добавили, что собранные воды проходят очистку и фильтрацию скиммерами. Там сообщили, что подъем судна предварительно намечен на 5 февраля.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. В частности, в ходе проведенного совещания по этому вопросу Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", оно было построено в Японии в 1980 году. Оно работало под российским флагом, его длина составляет 33,2 м, ширина - 6,38 м.