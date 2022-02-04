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СК начал проверку после сообщения о заболевании детей сальмонеллезом в детсаду в Казани

По информации СМИ, инцидент произошел в дошкольном учреждении №373

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане проводят доследственную проверку сообщения о заболевании детей сальмонеллезом в одном из детских садов Казани. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В Республике Татарстан проводится проверка по сообщению о заболевании детей в одном из учреждений", - сказали в СК.

В ходе мониторинга средств массовой информации следователи выявили сообщение, согласно которому в детсаду №373 в Казани дети заболели сальмонеллезом.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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