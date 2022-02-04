В Крыму подростка подозревают в покушении на убийство школьницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Бахчисарайского района, подозреваемого в покушении на убийство школьницы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственном отделом по Бахчисарайскому району Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство школьницы (ч. 3 ст. 30 п. "в, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, "по данным следствия, днем 1 февраля на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района подозреваемый совместно со знакомым на почве личных неприязненных отношений к 13-летней школьнице решили совершить ее убийство путем удушения". "После того, как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, покинули место происшествия", - сообщается в пресс-релизе.

Также сообщается, что проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Прокуратура Крыма поставила на особый контроль ход и результаты расследования дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительной информации, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли. Кроме того, прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, в рамках которой будет дана оценка исполнению обязанностей должностными лицами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также причин и условий произошедшего", - говорится в пресс-релизе.