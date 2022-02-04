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В Кузбассе бизнесмена оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку начальнику райотдела ГИБДД

Размер взятки составил 200 тыс. рублей. За вознаграждение сотрудник ГИБДД должен был обеспечить предпринимателю беспрепятственные перевозки угля автотранспортном по территории муниципалитета

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе признал местного предпринимателя виновным в даче 200 тыс. рублей взятки начальнику отдела ГИБДД по Новокузнецкому району, который за деньги пообещал бизнесмену обеспечить беспрепятственные перевозки угля автотранспортном по территории муниципалитета. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"45-летний житель Новокузнецка, занимаясь коммерческой деятельностью по перевозке каменного угля грузовым транспортом, в целях беспрепятственной перевозки груза по территории Новокузнецкого района через посредника передал одному из начальников ГИБДД взятку в сумме 200 тыс. рублей. Судом виновному в даче взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов за деньги гарантировал бизнесменам беспрепятственные грузоперевозки по территории района, несмотря на запрет региональных властей на движение большегрузов с углем по дорогам общего пользования в населенных пунктах из-за многочисленных жалоб жителей на угольную пыль и вредные выхлопы. Предприниматели должны были платить полицейским 20 рублей за каждую перевезенную тонну сыпучего груза.

Ранее сообщалось, что начальник райотдела Госавтоинспекции был задержан сотрудниками ФСБ в 2019 году при получении взятки, после чего был уволен. Экс-полицейский заключил досудебное соглашение и был приговорен к 2,5 года колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей. Дело взяткодателя рассматривалось в суде отдельно.

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