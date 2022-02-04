В Кузбассе бизнесмена оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку начальнику райотдела ГИБДД

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Суд в Кузбассе признал местного предпринимателя виновным в даче 200 тыс. рублей взятки начальнику отдела ГИБДД по Новокузнецкому району, который за деньги пообещал бизнесмену обеспечить беспрепятственные перевозки угля автотранспортном по территории муниципалитета. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"45-летний житель Новокузнецка, занимаясь коммерческой деятельностью по перевозке каменного угля грузовым транспортом, в целях беспрепятственной перевозки груза по территории Новокузнецкого района через посредника передал одному из начальников ГИБДД взятку в сумме 200 тыс. рублей. Судом виновному в даче взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов за деньги гарантировал бизнесменам беспрепятственные грузоперевозки по территории района, несмотря на запрет региональных властей на движение большегрузов с углем по дорогам общего пользования в населенных пунктах из-за многочисленных жалоб жителей на угольную пыль и вредные выхлопы. Предприниматели должны были платить полицейским 20 рублей за каждую перевезенную тонну сыпучего груза.

Ранее сообщалось, что начальник райотдела Госавтоинспекции был задержан сотрудниками ФСБ в 2019 году при получении взятки, после чего был уволен. Экс-полицейский заключил досудебное соглашение и был приговорен к 2,5 года колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей. Дело взяткодателя рассматривалось в суде отдельно.