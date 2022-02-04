На министра туризма Ставрополья завели дело после контракта о фестивале фейерверков

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту превышения должностных полномочий в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"По материалам проверки прокуратуры Ставропольского края и УФСБ по краю возбуждено уголовное дело в отношении министра туризма и оздоровительных курортов края по факту превышения должностных полномочий. Ведутся проверки и по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что сотрудниками правоохранительных органов выявлены нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Дело возбуждено по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

В 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.