Виновник ДТП, в котором погибли двое рязанских подростков, получил реальный срок

ТАСС, 4 февраля. Шацкий районный суд Рязанской области признал жителя Москвы виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого в августе 2021 года на дороге погибли двое рязанских подростков. Мужчине, который в момент ДТП находился за рулем в нетрезвом виде, назначено наказание в виде девяти лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в журналистам в прокуратуре Рязанской области.

"По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.

Виновным признан житель Москвы 1969 года рождения. Суд установил, что в ночь на 8 августа 2021 года мужчина, управляя автомобилем "Киа", на 5-м км автодороги Лесное Конобеево - Завидное - Кермись, совершил наезд на двигавшихся по обочине в попутном направлении несовершеннолетних. В результате ДТП 17-летний пешеход погиб на месте, 16-летняя девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинскую организацию, где впоследствии умерла.

Также суд взыскал с осужденного 2 млн рублей в счет возмещения морального и материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу.