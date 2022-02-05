Движение поездов по одному пути возобновилось после схода 18 вагонов с углем в Прикамье

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Чайковская - Григорьевская, где в пятницу 18 вагонов сошли с рельсов, частично восстановлено. Об этом сообщается в пятницу на сайте Свердловской железной дороги.

"5 февраля в 00:48 (4 февраля в 22:48 мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны", - говорится в сообщении.

В результате инцидента было задержано 12 поездов дальнего следования. В компании сообщают, что пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечили питанием и питьевой водой.

Как сообщалось ранее, 18 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Чайковская - Григорьевская в Нытвенском районе Пермского края. Часть вагонов перевернулась. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.