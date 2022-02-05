В многоквартирном доме в ЯНАО произошел пожар

ТАСС, 5 февраля. Пожар на площади 135 кв. м произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в селе Ныда Ямало-Ненецкого автономного округа, 10 человек было эвакуировано, один погиб. Об этом сообщили в субботу на сайте противопожарной службы округа.

"В 04:16 (02:16 мск - прим. ТАСС) 5 февраля на пульт связи пожарной части по охране с. Ныда поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном деревянном доме на улице 50 лет Октября. <…> Спустя чуть более часа открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения в квартире № 6, где располагался очаг пожара, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. <…> В результате пожара огнем поврежден жилой дом на площади 135 кв. м, из горящего дома эвакуировано 10 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первое подразделения пожарной охраны прибыло через одну минуту после вызова, но уже наблюдалось открытое горение в одной из квартир на площади 30 кв. м, что свидетельствует о позднем сообщении в пожарную охрану. Причина смерти погибшего устанавливается.

По данным регионального главка МЧС, пожар был ликвидирован в 08:02 (06:02 мск), огнем повреждены квартиры 1-го и 2-го этажей и чердачное помещение. Причина пожара и ущерб устанавливаются.