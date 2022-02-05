В ДТП в Самарской области погиб человек

ТАСС, 5 февраля. При столкновении трех автомобилей в Самаркой области погиб человек и двое, включая несовершеннолетнего, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием трех транспортных средств, которое произошло сегодня, приблизительно в 09:00, в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Toyota Corolla и Lada Vesta", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автомобиля Hyundai Solaris погиб до приезда медицинских работников. Пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир, которые находились в автомобиле Toyota Corolla.

"Они госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.