СК возбудил дело из-за манекена с фото губернатора на пешеходном переходе в Курске

КУРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после акции, во время которой группа лиц повесила на пешеходном переходе в Курске фигуру с фотографией губернатора Курской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По факту грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.

Утром 2 февраля на надземном пешеходном переходе в Курске повесили фигуру в виде человека, на лице которого разместили фотографию губернатора Курской области. Правоохранители региона организовали проверку.

По данным следствия, лиц, привязавших манекен ночью первого февраля в общественном месте к конструктивным элементам моста установили, по делу ведутся следственные действия.