{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело из-за манекена с фото губернатора на пешеходном переходе в Курске

Подозреваемых установили

КУРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после акции, во время которой группа лиц повесила на пешеходном переходе в Курске фигуру с фотографией губернатора Курской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По факту грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.

Утром 2 февраля на надземном пешеходном переходе в Курске повесили фигуру в виде человека, на лице которого разместили фотографию губернатора Курской области. Правоохранители региона организовали проверку.

По данным следствия, лиц, привязавших манекен ночью первого февраля в общественном месте к конструктивным элементам моста установили, по делу ведутся следственные действия.

Теги
РоссияКурская область
Неизвестный сообщил о минировании терминала в Шереметьево и четырех самолетов
Сотрудники правоохранительных органов обследуют территорию аэропорта
Читать полностью