Движение поездов после схода 18 вагонов с углем в Прикамье полностью восстановили

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на перегоне Чайковская - Григорьевская, где в пятницу 18 вагонов с углем сошли с рельсов, полностью восстановлено. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Свердловской железной дороги.

"5 февраля в 16:00 (14:00 мск) завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на перегоне Чайковская - Григорьевская Свердловской железной дороги. Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В результате инцидента задержали 12 поездов дальнего следования. В компании сообщают, что пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечили питанием и питьевой водой.

4 февраля 18 вагонов с углем сошли с рельсов на перегоне Чайковская - Григорьевская в Нытвенском районе Пермского края. Часть вагонов перевернулась. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.