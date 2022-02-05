Суд арестовал и.о. главы подведомственной Минэнерго компании по делу о крупном хищении

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержан глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких.