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Суд арестовал и.о. главы подведомственной Минэнерго компании по делу о крупном хищении

Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, задержан глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Суд Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", - сказала она.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержан глава Федеральной энергосервисной компании Николай Мягких.

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