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Автобус с 19 туристами завалился на бок на трассе в Башкирии

Никто не пострадал

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса с 19 туристами не справился с управлением на трассе в Башкирии и съехал в кювет, где завалился на бок. Пассажиров отвозят на местный автовокзал, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В 18:11 [16:11 мск] от диспетчера ЕДДС Белорецкого района в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге г. Белорецк - д. Отнурок вблизи д. Отнурок с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (частный). Предварительно [установлено, что] водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим завалом на бок. В результате ДТП погибших и травмированных нет", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в автобусе находилось 20 человек, детей среди них не было. Туристы прибыли из Челябинска, ехали по маршруту Челябинск - Отнурок - Челябинск. В настоящее время пассажиров двумя автобусами от управление культуры и отдела образования Белорецка доставляют на местный автовокзал для дальнейшего следования в Челябинск.

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