Полиция начала проверку после "минирования" аэропорта и вокзалов в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после анонимного сообщения о "минировании" терминала аэропорта Шереметьево и четырех самолетов, Казанского и Курского железнодорожных вокзалов, ТЦ "Фуд сити", а также всех отделений банка ВТБ в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне поступило анонимное сообщение о "минировании" терминала В аэропорта Шереметьево и четырех самолетов, которые должны были вылететь из Москвы в Лондон, Вену, Париж и Доху. Также неизвестный угрожал взорвать Казанский и Курский вокзалы, ТЦ "Фуд сити" на Калужском шоссе, ряд жилых домов на Тюльпанной улице и все отделения банка ВТБ в центре столицы", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что информация оказалась ложной, взрывные устройства и взрывчатые вещества не обнаружили ни по одному из указанных адресов. "В настоящее время проводится проверка", - отметил он.