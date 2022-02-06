В Петербурге полиция задержала мужчину, напавшего с ломом на участника дорожного движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали водителя, который во время дорожного конфликта ломом избил оппонента, нанес повреждения его автомобилю и распылил ему в глаза газ из перцового баллончика. Ущерб от действий нападавшего составил 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"5 февраля 2022 года, около 12:30, в полицию через службу "112" поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Луначарского и проспекта Культуры водитель автомобиля Mercedes-GLK300 ломом избил мужчину, разбил машину", - говорится в сообщении.

В результате оперативных действий сотрудников полиции удалось задержать 33-летнего мужчину. Его доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.