Вагон с углем сошел с рельсов в Иркутской области

ТАСС, 6 февраля. Вагон, груженный углем, сошел с рельсов на участке "Разгон - Облепиха" Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Пострадавших нет, движение поездов восстановлено, сообщается в воскресенье на сайте ВСЖД.

"На участке Разгон - Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход одного вагона грузового поезда, груженого углем. Габарит соседнего пути не нарушен. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

Чтобы ликвидировать последствия схода вагона на участке, на место происшествия со станций Нижнеудинск и Тайшет направили восстановительные поезда, которые оснащены специальным оборудованием для подъема грузов. Для выяснения обстоятельств происшествия на дороге организован штаб под председательством и.о. начальника дороги Евгения Ларина.

Из-за происшествия на участке дороги были задержки двух пригородных поездов, а также пассажирского поезда №57, следовавшего по направлению Иркутск - Кисловодск.

Движение на участке полностью восстановили.