В Иркутской области задержали предполагаемого виновника пожара, в котором погибли дети

ТАСС, 6 февраля. Уголовное дело возбудили по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в деревне Тимирязева Иркутской области. По версии следствия, дом поджёг сожитель матери погибших детей, будучи в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности, сообщили журналистам в управлении СК по региону в воскресенье.

"Сотрудники правоохранительных органов установили, что к пожару причастен 28-летний мужчина, проживающий в указанном доме. Следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух малолетних детей", - сообщили в СК.

Как сообщал ТАСС источник в органах власти, пожар произошел вечером 5 февраля, погибли двое детей, их мать вместе с пятимесячным ребенком доставили в больницу с ожогом спины.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей, после чего совершил поджог.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, вероятного виновника пожара задержали сотрудники уголовного розыска, с ним работают следователи регионального управления Следственного комитета. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.