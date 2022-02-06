В Москве из-за ДТП полностью перекрыто движение на съезде с ТТК на Звенигородское шоссе

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта полностью перекрыто на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Звенигородское шоссе в результате столкновения трех машин. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На съезде с ТТК на Звенигородское шоссе в сторону области произошло столкновение трех автомобилей, в результате движение полностью перекрыто. Образовалась пробка", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пострадавших в результате ДТП нет. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.