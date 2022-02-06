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Минивэн с краснодарскими спортсменами опрокинулся на трассе в Калмыкии

Пострадавших нет

ЭЛИСТА, 6 февраля. /ТАСС/. Микроавтобус, в котором ехали из Элисты краснодарские футболисты, опрокинулся на трассе в районе села Ульдючины Приютненского района Калмыкии. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД России по республике.

"Минивэн, в котором ехали из Элисты краснодарские футболисты, опрокинулся на автодороге в районе села Ульдючины из-за лопнувшего колеса. В микроавтобусе ехало шесть спортсменов и водитель. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Движение на трассе не перекрыто, уточнили в пресс-службе ведомства.

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РоссияКалмыкия
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