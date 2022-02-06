В Вологде задержали мужчину, стрелявшего на свадьбе из автомата Калашникова

ТАСС, 6 февраля. Сотрудники ОМОН и СОБР управления вологодской Росгвардии задержали мужчину, который произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова на свадьбе в Вологде. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Сотрудниками ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Вологодской области задержан стрелявший на свадьбе в Вологде из автомата", - говорится в сообщении.

В Росгвардии уточнили, что в воскресенье вечером мужчина 1998 года рождения произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова, после чего к месту происшествия прибыл спецназ Росгвардии и задержал стрелявшего. "Изъятое оружие было охолощено и не представляло опасности, пострадавших в результате стрельбы нет. Задержанный доставлен в отдел полиции", - отметили в силовом ведомстве.