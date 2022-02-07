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СМИ: на юге Мексики перевернулся автобус

По информации агентства Quadratin, погибли 8 человек, более 15 пострадали

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли и более 15 получили травмы в воскресенье в ДТП с рейсовым автобусом в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом сообщило новостное агентство Quadratin.

Транспортное средство перевернулось в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. Согласно одной из версий, к трагедии привело столкновение с тягачом. Автобус перевозил 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии.

На место происшествия прибыли несколько расчетов спасателей и бригад скорой помощи. Пострадавшие были доставлены в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен. Сведений о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.

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