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В Красноярском крае пекинес покусал новорожденного

Ребенка доставили в больницу

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Пекинес напал на новорожденного ребенка в Ачинске на западе Красноярского края. Ребенок с травмами головы был доставлен в больницу, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Поступило спецсообщение из медицинского учреждения по факту госпитализации новорожденного ребенка с травмой головы. В ходе проведения проверки сотрудниками полиции было установлено, что укушенные раны головы малолетнему были причинены домашней собакой породы пекинес", - рассказал представитель ведомства.

По информации полиции, семья является благополучной, в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. Криминальной составляющей в данном происшествии не установлено, признаков преступления, административного правонарушения не усматривается. Сейчас жизни ребенку ничего не угрожает. Семья на некоторое время будет находиться на контроле у инспекции по делам несовершеннолетних.

 

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