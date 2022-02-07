В Москве задержали пьяного водителя, задолжавшего штрафов на 1 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции выявили на юге Москвы пьяного водителя иномарки, за которым числятся 276 неоплаченных штрафов на 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Экипаж ДПС оставил Volkswagen на Коломенском проезде, за рулем машины находился собственник автомобиля. "Согласно проведенной проверке, с мая 2021 года водитель совершил 1 320 административных правонарушений. Из назначенных ему штрафов 276 числятся неоплаченными в установленный законом срок. По данным службы судебных приставов, гражданин имеет задолженность по неоплаченным штрафам в размере 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, у задержанного водителя полицейские выявили признаки опьянения, от прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался, за что впоследствии был привлечен к ответственности.

Мужчину доставили в отдел Госавтоинспекции по Южному округу. В отношении него составлены все необходимые административные материалы, в том числе за уклонение от административного наказания. Его машину поместили на специализированную стоянку для принятия решения о реализации в счет имеющейся задолженности по неуплате штрафов.