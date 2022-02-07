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В ДТП в Самарской области погибли три человека

Среди жертв есть несовершеннолетний

САМАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Три человека, один из которых несовершеннолетний, погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на автотрассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе Самарской области. Данные предварительные и уточняются, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по области.

"По предварительным данным, ДТП произошло на трассе М-5 "Урал" в Ставропольском районе. Погибли три человека, из них один несовершеннолетний. Информация предварительная, детали уточняются", - отметил собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

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