В Челябинской области возбудили дело по факту нападения собаки на ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следственное управления СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после произошедшего накануне нападения собаки на семилетнего мальчика, во время которого ребенок получил травмы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой управления.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по результатам проведенной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 февраля в Советском районе Челябинска собака напала на семилетнего мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, где ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.