Водителя автобуса приговорили к пяти годам после ДТП с шестью погибшими под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил водителя рейсового автобуса к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении после ДТП с шестью погибшими в сентябре 2020 года в Калининградской области. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором Зеленоградского районного суда [области] осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбытием в колонии-поселении. Кроме того, он после освобождения из мест лишения свободы лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 27 сентября 2020 года примерно в 10:15 по местному времени 67-летний мужчина, управляя рейсовым автобусом, следовал по маршруту №120 "Калининград - Синявино" из Калининграда в сторону курортного поселка Янтарный. На участке "поселок Переславское - поселок Круглово Калининградской области", превысив установленный скоростной режим на 7 км/ч, не убедившись в безопасности маневра, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным грузовиком. В ДТП погибли пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка, а также водитель грузового автомобиля. Кроме того, причинен тяжкий вред здоровью трех пассажиров автобуса.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина вину не признал. Он утверждал, что выезд на полосу встречного движения допустил, потеряв сознание из-за плохого самочувствия. Эта версия проверена и опровергнута следствием, в том числе по показаниями свидетелей, заключениям судебно-медицинских и автотехнических экспертиз.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц").