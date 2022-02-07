Суд в Дагестане вынес приговор двум экс-полицейским за взяточничество

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил двух бывших сотрудников транспортной полиции к 4,5 года лишения свободы и к штрафу за получение взятки. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников транспортной полиции. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки", ч. 2 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве" <…> Суд назначил бывшему следователю наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, бывшему оперуполномоченному - штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что следователь полиции, вымогал и получил взятку в 30 тыс. рублей от свидетеля по уголовному делу за непривлечение последнего к уголовной ответственности. При этом оперуполномоченный полиции способствовал реализации соглашения о получении взятки.

Осужденным также запретили работать в правоохранительных органах и других госучреждениях сроком на пять лет и два года соответственно.