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В Дагестане два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Их доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана с участием рейсового автобуса. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

"Примерно в 21:20 на 433-м км ФАД "Кавказ" в Бабаюртовском районе 37-летний водитель пассажирского автобуса "Неоплан", который следовал по маршруту Махачкала - Москва, совершил наезд на крупный рогатый скот. В результате произошедшего водитель и один из пассажиров с различными травмами доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

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