Компания из 10 человек устроила стрельбу из-за отказа пустить их в бар в центре Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Потасовка со стрельбой произошла между группой молодых людей и охраной бара на улице Сретенка в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел возле бара по улице Сретенка, дом 1, в ночь на вторник. Между группой молодых людей и охраной заведения произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку, после чего один из потенциальных посетителей несколько раз выстрелил из оружия неустановленного типа", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ охранников пустить в бар молодых людей, которым не исполнилось 21 год. Компания состояла более чем из 10 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится бар "Рок-н-ролл".