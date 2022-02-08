Без газа остались 120 домов из-за возгорания на трубопроводе в Мытищах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сто двадцать домов деревни Погорелки в подмосковных Мытищах остались без газа из-за возгорания на газопроводе. Ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации, сообщила во вторник пресс-служба АО "Мособлгаз".

"В 07:05 в поселке Беляниново г. о. Мытищи при проведении несанкционированных земляных работ сторонней организацией (работ по уборке снега трактором) был поврежден полиэтиленовый газопровод высокого давления, вследствие чего произошло возгорание. <...> От газоснабжения были отключены 120 домовладений деревни Погорелки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы в охранной зоне газопровода проводились без согласования с газовой службой. В настоящее время для ликвидации аварийной ситуации задействовано 6 бригад филиала "Север" АО "Мособлгаз".