Два уголовных дела возбудили в Петербурге после гибели дворника от упавшей ледяной глыбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили сразу два уголовных дела после инцидента в Выборгском районе города, где сошедшей с крыши наледью убило дворника. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - рассказали в управлении и добавили, что в ходе обыска в управляющей компании, где погибший мужчина нелегально работал, гендиректор фирмы применил силу против следователя. Это стало основанием для второго уголовного дела - о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас решается вопрос о предъявлении гендиректору УК обвинения и заключении его под стражу.

По версии следствия, 7 февраля управляющая компания очищала от снега и наледи крышу одного из домов по Большому Сампсониевскому проспекту. В этих работах принимал участие 29-летний мужчина, официально не трудоустроенный. С крыши он спустился во двор, где убирал упавший снег и лед. В этот момент на него обрушился крупный фрагмент наледи, от удара которого потерпевший умер на месте.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после аналогичного ЧП в городе Коммунаре Ленинградской области, где после падения льда погиб 63-летний рабочий бумажной фабрики. По версии следствия, причиной несчастного случая стало нарушение правил охраны труда.