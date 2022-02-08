В Калужской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

КАЛУГА, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись днем во вторник на трассе М-3 "Украина" в Думиничском районе Калужской области. В результате аварии пострадал водитель автобуса. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что около 13:50 на 275-м км автодороги М-3 "Украина" на территории Думиничского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза "Камаз" и автобуса Hyundai рейса Москва - Дятьково, в котором находился водитель и 10 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, он доставлен в медицинское учреждение, пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, будут приняты меры прокурорского реагирования.