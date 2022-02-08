В Дагестане оштрафовали и.о. директора водоканала после массового отравления

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Дагестане оштрафовал на 100 тыс. рублей и.о. руководителя Буйнакского водоканала после массового отравления жителей города. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Ранее сообщалось, что суд в Дагестане арестовал на два месяца чиновника, ответственного за обеспечение питьевой водой жителей города Буйнакск, где после массового отравления в больницы обратились более 300 человек.

"Буйнакским городским судом вынесен приговор в отношении Абдулвагаба Шарипова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Согласно материалам уголовного дела, Шарипов, являясь исполняющим обязанности директора МУП "Буйнакскводоканал", оказывая услуги по поставке питьевой воды потребителям городского округа "город Буйнакск", своевременно и должным образом не проводил обслуживание подведомственных объектов водоснабжения. Государственный обвинитель запросил у суда наказание подсудимому в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. С учетом степени и общественной опасности совершенного преступления, городской суд назначил Шарипову наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданский иск по делу заявлен не был. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.