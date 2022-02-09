Автомобиль наехал на ребенка на тротуаре в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Автомобиль LADA GAB в результате ДТП выехал на тротуар в Екатеринбурге, где наехал на 15-летнего подростка. Ребенок с травмами доставлен в больницу, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

"По предварительной информации, в Екатеринбурге водитель автомашины LADA GAB 320 при пересечении перекрестка улица Сулимова - Менделеева на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомашиной Renault SR, которая совершала левый поворот на улице Менделеева. В результате столкновения автомашину LADA GAB отбросило на тротуар с последующим наездом на пешехода", - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадал 15-летний мальчик, который с черепно-мозговой травмой и ушибами обоих предплечий доставлен в детскую городскую клиническую больницу № 9. Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной LADA GAB управлял 23-летний мужчина, имеющий общий стаж управления транспортными средствами семь месяцев, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался четыре раза. "Сотрудникам полиции водитель пояснил, что выехал на перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и увидел встречную автомашину, водитель которой совершал поворот налево. Принял экстренное торможение, но столкновения и наезда на пешехода избежать не удалось", - добавили в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и сигналов регулирования. Пешеходам напоминает о безопасности нахождения не только на проезжей части, но и на тротуарах и обочинах.