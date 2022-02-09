У бывшего вице-мэра Томска изымут дом и земельный участок

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Дом и земельный участок стоимостью более 4,4 млн рублей заберут в счет государства у бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова решением Томского районного суда, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Томской области.

"В ходе осуществления надзора за расследованием уголовного дела о получении заместителем мэра взяток, прокуратурой области установлен факт приобретения им на неподтвержденные доходы жилого дома площадью 228 кв. м, который оформлен на его мать. <…> Решением [Томского районного] суда в доход государства обращен земельный участок и жилой дом, стоимость которых составляет более 4,4 млн рублей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее ТАСС сообщал, что в сентябре 2021 года суд приговорил бывшего заммэра к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и госслужбе сроком на четыре года. Суд установил, что Суриков с 2016 по 2020 годы лично получил от двух граждан взятки в крупном и особо крупном размерах в виде стройматериалов и незаконного выполнения работ по строительству дома и придомовых построек в Томском районе. Общая сумма взяток составила более 3,5 млн рублей.