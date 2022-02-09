Рейс "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Сочи задержали из-за неисправности самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" Екатеринбург - Сочи задержан в среду из-за технической неисправности самолета, сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Перенесено время вылета рейса U6219 по маршруту Екатеринбург - Сочи по причине неисправности самолета. При запуске двигателя обнаружилась техническая неисправность. Резервный борт находится на базе в Кольцово и уже готовится к вылету. Отправка пассажиров к месту назначения состоится в течение 1-1,5 часа", - говорится в сообщении.

По данным с сайта екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в 09:30 (07:30 мск), фактически вылет ожидается в 11:20 (09:20 мск).