Суд оставил без изменений приговор экс-замдиректора новосибирского кардиоцентра Покушалова

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд в среду оставил без изменений приговор бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова, осужденного на 2,5 года колонии по делу о масштабных хищениях в центре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области.

Покушалов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения, организованная группой"). В начале ноября 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил кардиохирурга к 2,5 года колонии и штрафу в размере 400 тыс. рублей. С февраля 2020 года Покушалов находился под подпиской о невыезде в рамках данного дела, он признал свою вину и раскаялся. В ноябре суд подал апелляционную жалобу.

"Приговор Центрального районного суда оставлен без изменения в части наказания и штрафа", - сказала собеседница агентства.

Как установлено судом первой инстанции, с 2015 по 2019 год Покушалов вместе с другими фигурантами дела создал и руководил семью фирмами, которые побеждали на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Покушалов вместе с другими фигурантами похитил почти 1,9 млрд рублей за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам. Фигурантами дела также стали экс-директор клиники Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова, им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Кардиохирург Покушалов является членом-корреспондентом РАН. До ареста в 2019 году он был заместителем директора НМИЦ, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения из-под ареста Покушалов занял должность заместителя гендиректора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" и советника председателя Сибирского отделения РАН.