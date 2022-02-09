В Пензенской области для майнинга криптовалюты похитили более 3 млн кВтч электроэнергии

ТАСС, 9 февраля. Сотрудники полиции задержали в Пензенской области семерых человек, которые подозреваются в похищении более 3 млн кВтч электроэнергии для майнинга криптовалюты. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области задержаны участники организованной группы из семи человек. Местные жители, среди которых - специалисты по работе с электросетями и компьютерным оборудованием, подозреваются в хищении электрической энергии для майнинга криптовалюты", - сказала она.

По словам Волк, майнинговая ферма была обнаружена на территории крестьянско-фермерского кооператива в Бессоновском районе. Предварительно установлено, что устройства для добычи виртуальных денег были подключены к электрической сети в обход приборов учета. Злоумышленники, чтобы скрыть незаконное потребление энергии, вывели из строя оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции и на железобетонной опоре высоковольтной линии.

"По оценке специалистов энергосетевой компании, за два месяца работы ферм было похищено более 3 млн кВтч электроэнергии на сумму более 500 тыс. рублей", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 165 УК РФ), злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 800 тыс. рублей. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.